Нужен программист под http://uengine.ru/ или в unity 3dЗадача сделать не сложную 3д игру в реальном времени, серверная часть за наминужно только под клиетскую. с внешними датчиками соеденяет наш специалистмодели , ...
В Юнити сделать копию игры,прикрутить оплату и рекламу
В Юнити срочная задача: 1 сделать копию игры на 45 уровней (срок ?)100 уровней (срок)200 уровней (срок)2 прикрутить оплату (5 покупок)3 прикрутить рекламу (в покупках сделать отключение рекламы)
Заявки фрилансеров
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