В Юнити сделать копию игры,прикрутить оплату и рекламу

  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт3 заявки150 просмотров

В Юнити срочная задача: 1 сделать копию игры  на 45 уровней (срок ?)100 уровней (срок)200 уровней (срок)2 прикрутить оплату (5 покупок)3 прикрутить рекламу  (в покупках сделать отключение рекламы)

8 лет назад
marina_7
Марина 
35 лет
8 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров