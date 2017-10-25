Проект – Логическая 2D игра в раках концепции brain games. Продукт направлен на тренировку памяти, скорости и гибкости мышления, развития логических навыков в интересной для взрослой аудитории игровой форме. Примеры: ...
Требуется опытный кодер
Требуется программист и веб мастер для создания рулетки по CSGO
• Минимальные функции:
• режим игры Coinflip (аналог csgoreaper.com)
• режим игры Jackpot (аналог www.pubgjackpot.com www.pubgkings.com)
• режим игры x50 (аналог pubgtwist.com/)
• реферальная система (аналог csgofast.com)
• детальная настройка дизайна и проработка (Заголовок, лого, фон, иконки, цветовые гаммы, доп.картиноки)
• 2 языка: англ, русс
• возможность установить минимальную ставку на сайте
• возможность установить минимальную сумму депозита
• возможность установить максимальное кол-во предметов при депозите
• возможность установить минимальную стоимость 1-го предмета в инвентаре при депозите
• возможность установить максимальную сумму, требуемого депозита
• Магазин вещей(ввод и вывод предметов)
• кнопки на соц сети: Vk, steam, twitter, youtube
• FAQ
Админ панель
• управление балансом игрока
• блокировка steamID и IP
• добавление/редактирование/удаление предметов при выводе/настройка цен для вещей в магазине
• LiveChat
• управление ботом с админ панели (запуск, стоп, рестарт, консоль, сообщение при трейде)
• подкрутка выбранному пользователю
• чат от имени ботов
• ставки от имени ботов
• логи: история депозитов, список пользователей
Бот:
• автоотправка офферов на ввод
• автоотправка офферов на вывод
• автобаланс (начисление баланса после принятия обмена)
Заявки фрилансеров
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