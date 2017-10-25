Требуется опытный кодер

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт1 заявка187 просмотров

Требуется программист и веб мастер для создания рулетки по CSGO 

• Минимальные функции: 

• режим игры Coinflip (аналог csgoreaper.com

• режим игры Jackpot  (аналог www.pubgjackpot.com www.pubgkings.com

• режим игры x50      (аналог pubgtwist.com/) 

• реферальная система (аналог csgofast.com

• детальная настройка дизайна и проработка (Заголовок, лого, фон, иконки, цветовые гаммы, доп.картиноки) 

• 2 языка: англ, русс 

• возможность установить минимальную ставку на сайте 

• возможность установить минимальную сумму депозита 

• возможность установить максимальное кол-во предметов при депозите 

• возможность установить минимальную стоимость 1-го предмета в инвентаре при депозите 

• возможность установить максимальную сумму, требуемого депозита 

• Магазин вещей(ввод и вывод предметов) 

• кнопки на соц сети: Vk, steam, twitter, youtube 

• FAQ 

Админ панель 

• управление балансом игрока 

• блокировка steamID и IP 

• добавление/редактирование/удаление предметов при выводе/настройка цен для вещей в магазине 

• LiveChat 

• управление ботом с админ панели (запуск, стоп, рестарт, консоль, сообщение при трейде)  

• подкрутка выбранному пользователю 

• чат от имени ботов 

• ставки от имени ботов 

• логи: история депозитов, список пользователей 

Бот: 

• автоотправка офферов на ввод 

• автоотправка офферов на вывод 

• автобаланс (начисление баланса после принятия обмена) 

8 лет назад
Losfuz
Дмирий 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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