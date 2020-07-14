Создать проект в Visual Studio Basic

Кнопки : старт игры , настройки , регистрация.

Функции: проверка обновления и дозагрузка , если версия игры отличается.(можно текстовик с версией игры после каждой обновы)

Ру и англ кнопки для переключения языков и так же если выбираешь ру или анго то для кнопки старт своя функция запуска.

Окошко для ввода логина и пароля с запоминанием.

Загрузка в папку ресурс( лаунч загружает с сервера зип архив , распаковывает файлы в папку ресурс)