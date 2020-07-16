Ищу кодера (Unity)

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт17 заявок1389 просмотров

Ищу кодера , знающего юнити с хоть каким-то опытом , нужно создать игру в жанре tower defense , в дальнейшем буду создавать студию ,если сработаемся будет идеально ).

Unity
5 лет назад
guest_15949123902042
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