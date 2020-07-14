Дописать код змейки на с++ с использованием openCV на VS

Нужно дописать код из "обучающего" видео. Наш преподаватель считает, что ок не проводить занятия, а потом давать такое видео с нуля. Ссылка на видео, задания ниже. В файле код из видео, который нужно дописать. Памагите...

https://drive.google.com/file/d/1CgtFT4MCn2bfiLCFnH6Fu9A8l4VqsYE5/view?usp=sharing

Задания:

1. Отрисовать змейку квадратами размером 8х8 пикселей (квадраты должны находиться в центре тайла)

2. Дописать функцию bool Snake::move(Food& f), чтобы змея поглощала еду, заканчивала игру при столкновении с краем карты, хвостом

3. Написать функцию void Food::move(Snake& snake), перемещающую еду на свободный тайл

4. При проигрыше показывать сообщение включающее в себя длину змеи (использовать функцию https://docs.opencv.org/3.4/d6/d6e/group__imgproc__draw.html#ga5126f47f883d730f633d74f07456c576)

5. Добавить на карту "стены" – тайлы, в которых не может создаваться еда, а при встрече змеи и стены, игрок проигрывает.