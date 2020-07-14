Мне требуется софт под андроид, на основе макро-скриптов "захват и распознавание анимацией в игре и воспроизведение необходимых последовательностей на экране". Мы так же можем рассмотреть другие способы реализации программы, без макро скриптов. Мобильная игра ...
Дописать код змейки на с++ с использованием openCV на VS
Нужно дописать код из "обучающего" видео. Наш преподаватель считает, что ок не проводить занятия, а потом давать такое видео с нуля. Ссылка на видео, задания ниже. В файле код из видео, который нужно дописать. Памагите...
https://drive.google.com/file/d/1CgtFT4MCn2bfiLCFnH6Fu9A8l4VqsYE5/view?usp=sharing
Задания:
1. Отрисовать змейку квадратами размером 8х8 пикселей (квадраты должны находиться в центре тайла)
2. Дописать функцию bool Snake::move(Food& f), чтобы змея поглощала еду, заканчивала игру при столкновении с краем карты, хвостом
3. Написать функцию void Food::move(Snake& snake), перемещающую еду на свободный тайл
4. При проигрыше показывать сообщение включающее в себя длину змеи (использовать функцию https://docs.opencv.org/3.4/d6/d6e/group__imgproc__draw.html#ga5126f47f883d730f633d74f07456c576)
5. Добавить на карту "стены" – тайлы, в которых не может создаваться еда, а при встрече змеи и стены, игрок проигрывает.
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