Срочно Нужен бекендщик нужно сделать бекенд мобильного приложения (сделано в юнити 3д)- для смартфонов и планшетов. Верстка клиентская часть готова. Апи нужно делать . Нужно : 1 брать новости с чужых источников по RSS . 2 сделать админку для отправки push уведомлений пользователю 3 в админке сделать градации новостей по важности 1-10 4 просмотренные новости более не просматриваем по принципу: а новость свежая становится в первую очередь 5 на важную новость приходит push (в случае если человек еще её не видел) 6. Так же добавляеться видео. Подробности в лс. Предлагайте цену и срок