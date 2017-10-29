Срочно Нужен бекендщик нужно сделать бекенд мобильного приложения

  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт5 заявок225 просмотров

Срочно Нужен бекендщик нужно сделать бекенд  мобильного приложения (сделано в юнити 3д)-  для смартфонов и планшетов.  Верстка клиентская часть готова. Апи нужно делать .  Нужно : 1 брать новости с чужых источников по RSS .  2 сделать админку для отправки push уведомлений пользователю  3 в  админке сделать  градации новостей по важности 1-10  4 просмотренные новости более не просматриваем по принципу:  а новость свежая становится в первую очередь  5 на важную новость приходит push (в случае если человек еще её не видел) 6. Так же добавляеться  видео. Подробности в лс. Предлагайте цену и срок

8 лет назад
marina_7
Марина 
35 лет
8 лет в сервисе
Была
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров