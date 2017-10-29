Необходимо разработать дизайн браузерной РПГ, наподобии apeha.ru, значительно улучшенный. Работа рекуррентная, указывайте, пожалуйста, ориентировочную стоимость постранично.
Http://uengine.ru/ или в unity 3d сделать игру в реальном времени
Срочно Нужен программист под http://uengine.ru/ или в unity 3d Задача сделать не сложную 3д игру в реальном времени, серверная часть за нами нужно только под клиетскую. с внешними датчиками соеденяет наш специалист модели , графика, есть кроме звуков и эффектов (их нужно будет в сторе подобрать (мы выкупим нужные )) нужно: 1.собрать сцену 2.добавить эффекты 3.сделать примитивных ботов противников. 4. управление заложить в единый файл с возможностью изменять команды.
Заявки фрилансеров
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