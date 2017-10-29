Http://uengine.ru/ или в unity 3d сделать игру в реальном времени

Срочно Нужен программист под http://uengine.ru/ или в unity 3d Задача сделать не сложную 3д игру в реальном времени, серверная часть за нами нужно только под клиетскую. с внешними датчиками соеденяет наш специалист модели , графика, есть кроме звуков и эффектов (их нужно будет в сторе подобрать (мы выкупим нужные )) нужно: 1.собрать сцену 2.добавить эффекты 3.сделать примитивных ботов противников. 4. управление заложить в единый файл с возможностью изменять команды.