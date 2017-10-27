Морской бой на С++

разработать игру "Морской бой" с графическим интерфейсом на языке С++. Обязательное использование 3 паттернов, требования на 5ку, приложила. Срок до 8го ноября. Скажите пожалуйста сможете ли вы выполнить и в какую цену?

Ни каких пояснительных записок не нужно, только программа с комментариями и дальнейшая поддержка, если будут вопросы, потому что программирование представляю только в общих чертах.

6. Игра «Морской бой» Разрабатываемое приложение представляет собой программную реализацию известной логической игры. Приложение должно обеспечивать:

1) расстановку кораблей на игровом поле 10х10

2) выбор противника (человек, компьютер).

3) изменение интерфейса в зависимости от выбора противника.

4) фиксацию имен противников и число побед.