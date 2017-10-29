Дизайн браузерной РПГ по Толкиену

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Закрыт3 заявки152 просмотра

Необходимо разработать дизайн браузерной РПГ, наподобии apeha.ru, значительно улучшенный. Работа рекуррентная, указывайте, пожалуйста, ориентировочную стоимость постранично. 

8 лет назад
guest_15094251388334
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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