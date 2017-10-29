Дизайн браузерной РПГ по Толкиену

разработать игру "Морской бой" с графическим интерфейсом на языке С++. Обязательное использование 3 паттернов, требования на 5ку, приложила. Срок до 8го ноября. Скажите пожалуйста сможете ли вы выполнить и в какую цену? Ни каких ...