Диссертация - корректировка

Меня интересует художественное редактирование блога. Блог уже готов, но автор плохо учился в школе.... Вам нужно просмотреть. У блога есть специфика - стиль изложения Татьяны Коробовой http://durdom.in.ua/uk/main/article/article_id/8520.phtml и мне не хотелось ...