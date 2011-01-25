Диссертация - корректировка

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
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Тема работы

"Сельскохозяйственное производство России на Всемирных выставках (сер. XIXв. – нач. XXв.)"

Уже написаны:

1. Введение

2. Первая и вторая главы

3. Проработанный список литературы

4. Заключение

Название и план диссертации утверждены и меняться не будут.

Необходимо:

- написать (либо откорректировать) третью главу

- корректировка всех выводов по каждой главе

14 лет назад
Webw0rm
Юлия 
47 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

vikt-docen
Виктор 
56 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$200
6 дней

Заявки фрилансеров

vikt-docen
Виктор 
56 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад