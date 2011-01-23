Наполнение базы (поиск недостающей информации)

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт3 заявки324 просмотра

Добрый день.

есть база http://goo.gl/if7fD, нужно отредактировать и найти в и-нете недостающую информацию.

описание работы в прикрепленном файле

14 лет назад
laser
55 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров