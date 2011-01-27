Реставрация ванн

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен11 заявок300 просмотров

Дравствуйте все!

Нужна редактура/корректура данной статьи. Главная цель - устранение орфографических, грамматических и стилистических ошибок.

Срок - 27.01.2011 г. 17.30 мск

Текст в прикрепленном файле.

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14 лет назад
Witchy
Дарья 
42 года
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
10 отзывов

Выбранный исполнитель

hochu_bablo
Василий 
50 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$20
1 день
Василий сделал редактуру текста отличного качества. Оперативность в работе, креативность в текстах. Приятно было сотрудничать с таким исполнительным и талантливым автором. Спасибо за помощь! Очень рекомендую!
Дарья очень пунктуальный и ответственный человек. Быстро согласовала задание, так же быстро проверила, и еще быстрее оплатила. РЕКОМЕНДУЮ: работать приятно и комфортно.

Заявки фрилансеров

hochu_bablo
Василий 
50 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад