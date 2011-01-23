Грамотный рерайт

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт9 заявок228 просмотров

Доброго времени суток. необходимо сделать рерайт текста приложенного в данном тендере. Выслушиваю ваши предложения по цене и срокам. Портфолио обязательно

icq 551815203

Оплата по факту

14 лет назад
TehnoPerm
34 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

eternalwanderer
Анна 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
$2
1 день
Понравилась грамотная постановка задачи, четкое и грамотное обсуждение моментов сотрудничества, что характеризует заказчика, как профессионала. Проверка, оплата статьи - моментальные. Благодарна за приятное, грамотно построенное и продуктивное сотрудничество!

Заявки фрилансеров

eternalwanderer
Анна 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад