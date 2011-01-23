Распознать PDF

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт21 заявка450 просмотров

Имеется 25 страниц в пдф (25 разворотов книжки). Необходимо их распознать и откорректировать, на выходе doc файл.

Картинки распознавать не нужно (просто удалить их).

Пример странички в приложении.

Указывайте, пожалуйста, сроки и цену.

Все предложения только в проект, спасибо.

14 лет назад
Venom4eg
Андрей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров