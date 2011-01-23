Добрый день. есть база http://goo.gl/if7fD, нужно отредактировать и найти в и-нете недостающую информацию. описание работы в прикрепленном файле
Распознать PDF
Имеется 25 страниц в пдф (25 разворотов книжки). Необходимо их распознать и откорректировать, на выходе doc файл.
Картинки распознавать не нужно (просто удалить их).
Пример странички в приложении.
Указывайте, пожалуйста, сроки и цену.
Все предложения только в проект, спасибо.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Редактирование и Корректура3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Дравствуйте все! Нужна редактура/корректура данной статьи. Главная цель - устранение орфографических, грамматических и стилистических ошибок. Срок - 27.01.2011 г. 17.30 мск Текст в прикрепленном файле. ...Завершен14 лет назад
- $8
Требуется срочно расшифровать: 30 мин. интервью в хорошем качестве. До 24.00 по Киеву.Завершен14 лет назад
Требуется редактор-корректор для редактирования книги, посвященной игре в лотерею. Размер текста - 57 тысяч знаков. Это - первая часть. Отбор кандидатов будет проводиться по успешно выполненому тестовому заданию. Задание будет отправлено ...Завершен14 лет назад
- $50
Написать или сделать рерайт из имеющихся в интернете статей на темы: *настройка компьютера и ноутбука *установка Windows *Удаление вирусов и антивирусная защита *настройка wi fi ...Завершен14 лет назад
- $27
Подкорректировать надписи в картинках на англ. яз в PDF в Acrobat Pro и в граф. редакторе. 800р макс. Имеется 2 файла – лекции в формате PDF одного профессора на английском языке с ...Редактирование и Корректура2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется набрать текст из сканированных рукописных страниц. Текст - научно-техническая статья с формулами. 10 страниц.Завершен14 лет назад
PDF в другой формат и перевод Есть инструкция в формате pdf – Adobe Reader. Нужно изменить формат на любой другой, который можно будет редактировать, а после отпечатать на принтере без ошибок ...Завершен14 лет назад
- $600
Основные условия: Женщина: от 26 до 34 лет строго. Кандидатуры мужчин не рассматриваем. НЕ рассматриваем кандидатуры без опыта, с малым опытом (менее года полноценной работы на расшифровке). ...Редактирование и Корректура5 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно дешево и быстро уникализировать контент интернет магазина, так как все характеристики товаров - спарсены. Нужно чтобы поисковики 100% сели и все товары попали в индекс. товаров очень много, нужен скрипт и алгоритм ...Редактирование и Корректура3 заявкиЗакрыт14 лет назад