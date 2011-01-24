Меня интересует художественное редактирование блога. Блог уже готов, но автор плохо учился в школе.... Вам нужно просмотреть.

У блога есть специфика - стиль изложения Татьяны Коробовой http://durdom.in.ua/uk/main/article/article_id/8520.phtml

и мне не хотелось бы чтобы стиль менялся.

Интересует филолог и/или журналист который сможет сделать художественное редактирование, дописание/совет, etc.

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Требований никаких, резюме и портофолио не требуется но: блог содержит нецензурную лексику,является миксом русского и украинского языков, является описанием научной жизни одного из престижных ВУЗ-ов, затрагивает украинскую политику и гео-политику, является критикой мудрой и дальновидной политики правительства и партии, и критикой самой правильной церкви.....

Приведу цитату (не из Блога):

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молодые писатели из Восточной (русскоязычной) Украины это нормальные ребята более ориентированы на московские издательства и русскоязычную аудиторию всего пространства СНГ (и не только). Работают они в традиционных жанрах - фантастика,боевик, приключения и не склонны к ненормативной лексике и метафизическим исследованиям, например того же сатанизма.Иная ситуация с украиноязычными "письменныками".Вот здесь уж вы окунетесь в дерьмо с головой.

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Так вот мне нормальные ребяты - не нужны. Но если Вы оранжевый фашист, раскольник, работаете в системе высшего образования Украины(либо осведомлены о ней) - это может быть для Вас интересно.

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Пишите Вашу готовность и я пришлю Вам ссылку на блог. Опять же это поиск не корректора, а скорее литературного менеджера. Блог около 15 страниц.

Спасибо,

что дочитали.