Работа для корректора

Хочу сказать, спасибо! Наталья Орлова профессионально отредактировала художественный текст. Работа была проведена комплексная, от исправления пунктуационных ошибок до правки стилистических промахов. Работа была выполнена в срок. Более того, это вежливый, приятный в общении человек. Планирую и дальше сотрудничать с Натальей.