Работа для корректора

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен19 заявок522 просмотра

Требуется корректор. Работа с текстом до 10000 знаков. Возможно дальнейшее сотрудничество.

Филологическое образование и опыт работы приветствуется.

Сроки - 30 января в течение дня.

Просьба откликнуться тех, кто сможет выполнить работу быстро и качественно.

Ждем Ваших предложений, с указанием цены за 1000 знаков без пробелов.

Оплата: сервис вэбланс или вэбмани на выбор исполнителя.

14 лет назад
olgakerakh
Ольга 
40 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

iljushok
Наталия 
51 год
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
$3
1 день
Хочу сказать, спасибо! Наталья Орлова профессионально отредактировала художественный текст. Работа была проведена комплексная, от исправления пунктуационных ошибок до правки стилистических промахов. Работа была выполнена в срок. Более того, это вежливый, приятный в общении человек. Планирую и дальше сотрудничать с Натальей.
Выполняла для Ольги редактуру художественного текста. От сотрудничества остались только положительные эмоции. Ольга четко поставила задачу, установила разумные сроки и, что немаловажно для любого фрилансера, очень быстро оплатила работу. Буду рада поработать вместе еще!

Заявки фрилансеров

iljushok
Наталия 
51 год
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад