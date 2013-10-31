Исправить ошибки в тексте

$7
Редактирование и КорректураЗавершен1 заявка148 просмотров
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Есть ворд-документ, в нём есть лишние тире, неправильные переносы, необходимо исправить всё это. Задача на пару часов.

10 лет назад
comm
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
29 отзывов
Выбранный исполнитель
kaori7
35 летИталия
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад
$7
1 день
Работали по правке текстов. По качеству Катерина хорошо справилась, ушло несколько больше времени чем предполагалось ранее.
Своевременная оплата и четкое задание. Рекомендую!