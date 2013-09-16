Редактирование статьи в Википедии

Редактирование и КорректураЗакрыт6 заявок325 просмотров
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Нужно отредактировать статью в Википедии.

Материалы - текст и картинки предоставлю.

Ссылка: http://ru.wikipedia.org/wiki/Череповецкий_завод_металлоконструкций

10 лет назад
freeflyofdream
Роман 
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад