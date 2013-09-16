Редактирование статьи в Википедии

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Нужно отредактировать статью в Википедии.
Материалы - текст и картинки предоставлю.
Ссылка: http://ru.wikipedia.org/wiki/Череповецкий_завод_металлоконструкций
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