Корректировать и редактировать текст.

Редактирование и КорректураЗакрыт24 заявки431 просмотр
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Есть текст объемом около 20 тысяч знаков - текстовая версия записи семинара.

Соответственно транскрипция сырая, просто перебитый из аудио текст.

Задача - скорректировать текст, добавить где нужно заголовки, поправить текст, сделать читаемым.

13 лет назад
duniak
Павел 
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад