Корректировка 23 страниц текста

$40
Редактирование и КорректураЗакрыт7 заявок344 просмотра
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Доброе время суток! Необходима корректировка 23 страниц текста. В тексте много подстрочных/надстрочных знаков, а также всяческих необычных символов и формул. Все должно быть готово к вечеру понедельника. Править надо файл "технология 1.docx". Как договоримся, вышлю сканы картинок. Т.к. все срочно, желательно оставить телефон, или позвоните сами +79054875605 (с 8 утра).

13 лет назад
BrandV
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад