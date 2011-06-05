Доброе время суток! Необходима корректировка 23 страниц текста. В тексте много подстрочных/надстрочных знаков, а также всяческих необычных символов и формул. Все должно быть готово к вечеру понедельника. Править надо файл "технология 1.docx". Как договоримся, вышлю сканы картинок. Т.к. все срочно, желательно оставить телефон, или позвоните сами +79054875605 (с 8 утра).