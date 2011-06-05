Набивка аудио в текст

$7
Редактирование и КорректураЗакрыт14 заявок429 просмотров
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Требуется набить 1 час 10 минут аудио в текст.

Сделать требуется до завтра. Качество звука - отличное.

Оплата - 200 р.

контакты: [email protected]

13 лет назад
Ferax
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад