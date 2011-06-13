Перебить аудио в текст - около 60 минут

Доброе время суток! Необходима корректировка 23 страниц текста. В тексте много подстрочных/надстрочных знаков, а также всяческих необычных символов и формул. Все должно быть готово к вечеру понедельника. Править надо файл "технология 1.docx". Как договоримся, вышлю ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо перебить аудио в текст. запись небольшого семинара. Качество хорошее звука.
Оплата яндекс деньгами, за проект. если все устроит, будет и еще подобная работа.
Цены и сроки пишем тут.
до 150 рублей!
есть еще другая подобная работа. пишите сюда, либо в личку!
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