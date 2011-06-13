Перебить аудио в текст - около 60 минут

Редактирование и КорректураЗавершен5 заявок321 просмотр
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо перебить аудио в текст. запись небольшого семинара. Качество хорошее звука.

Оплата яндекс деньгами, за проект. если все устроит, будет и еще подобная работа.

Цены и сроки пишем тут.

до 150 рублей!

есть еще другая подобная работа. пишите сюда, либо в личку!

13 лет назад
duniak
Павел 
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
rasti2011
Юлия 
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
2 отзыва
13 лет назад
$7
1 день
Работа сделана быстро и на отлично! если будут проекты, обязательно обращусь к Юлии. Рекомендую.
Павел отличный работодатель. Четкое задание и моментальная оплата. Поработала в удовольствие. Буду рада сотрудничать еще!