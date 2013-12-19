Здравствуйте!

Крупный интернет-магазин в поисках джедая русского языка. Нужен корректор текстов с опытом.

Задачи:

1. Корректура текста: исправление орфографических, пунктуационных, грамматических ошибок.

2. Редактирование текста: логичное расположение абзацев, устранение фактических ошибок.

3. Стилистическая правка: устранение скачков стиля, изменение неудачных оборотов, устранение тавтологий, устаревших и разговорных слов.

Пример:

Было:

Безопасность взрослых в автомобиле обеспечивается ремнями безопасности. Безопасность же маленьких пассажиров обеспечивают детские автокресла, которые создают не только надежную фиксацию ребенка, но и комфортные условия для более легкой переносимости поездок.

Стало:

Безопасность взрослых в автомобиле обеспечивают ремни и подушки безопасности. А вот для безопасности маленьких пассажиров необходимы специальные детские автокресла, которые не только защитят ребенка и не позволят ему повредиться, но и помогут малышу чувствовать себя комфортно даже в поездках на дальние расстояния.

Мы ищем человека, для которого работа будет не нова. Кто понимает, что требуется.

Особое условие - оплата производиться через систему Адвего(в нем же будут ставится задания на корректировку). Если Вас там нет, нужно будет зарегестрироваться там.

Прошу в комметариях оставить стоимость работы за 1000 знаков.