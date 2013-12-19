Добрый день! Необходимо перевести в текст часть видео http://www.youtube.com/watch?v=pW2-QzLDZL8 С 80-ой минуты до конца записи, получается 31 минута под расшифровку. Срок - к 18:00 по Мск сегодня, 19 декабря. Оплата 11 руб/минута, ...
Корректор текстов
Здравствуйте!
Крупный интернет-магазин в поисках джедая русского языка. Нужен корректор текстов с опытом.
Задачи:
1. Корректура текста: исправление орфографических, пунктуационных, грамматических ошибок.
2. Редактирование текста: логичное расположение абзацев, устранение фактических ошибок.
3. Стилистическая правка: устранение скачков стиля, изменение неудачных оборотов, устранение тавтологий, устаревших и разговорных слов.
Пример:
Было:
Безопасность взрослых в автомобиле обеспечивается ремнями безопасности. Безопасность же маленьких пассажиров обеспечивают детские автокресла, которые создают не только надежную фиксацию ребенка, но и комфортные условия для более легкой переносимости поездок.
Стало:
Безопасность взрослых в автомобиле обеспечивают ремни и подушки безопасности. А вот для безопасности маленьких пассажиров необходимы специальные детские автокресла, которые не только защитят ребенка и не позволят ему повредиться, но и помогут малышу чувствовать себя комфортно даже в поездках на дальние расстояния.
Мы ищем человека, для которого работа будет не нова. Кто понимает, что требуется.
Особое условие - оплата производиться через систему Адвего(в нем же будут ставится задания на корректировку). Если Вас там нет, нужно будет зарегестрироваться там.
Прошу в комметариях оставить стоимость работы за 1000 знаков.
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