Корректор текстов

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт13 заявок623 просмотра

Здравствуйте!

Крупный интернет-магазин в поисках джедая русского языка. Нужен корректор текстов с опытом.

Задачи:

1. Корректура текста: исправление орфографических, пунктуационных, грамматических ошибок.

2. Редактирование текста: логичное расположение абзацев, устранение фактических ошибок.

3. Стилистическая правка: устранение скачков стиля, изменение неудачных оборотов, устранение тавтологий, устаревших и разговорных слов.

Пример:

Было:

Безопасность взрослых в автомобиле обеспечивается ремнями безопасности. Безопасность же маленьких пассажиров обеспечивают детские автокресла, которые создают не только надежную фиксацию ребенка, но и комфортные условия для более легкой переносимости поездок.

Стало:

Безопасность взрослых в автомобиле обеспечивают ремни и подушки безопасности. А вот для безопасности маленьких пассажиров необходимы специальные детские автокресла, которые не только защитят ребенка и не позволят ему повредиться, но и помогут малышу чувствовать себя комфортно даже в поездках на дальние расстояния.

Мы ищем человека, для которого работа будет не нова. Кто понимает, что требуется.

Особое условие - оплата производиться через систему Адвего(в нем же будут ставится задания на корректировку). Если Вас там нет, нужно будет зарегестрироваться там.

Прошу в комметариях оставить стоимость работы за 1000 знаков.

11 лет назад
LegbI4
Олег 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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