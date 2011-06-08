Коррекция книги

$20
Редактирование и КорректураЗакрыт14 заявок357 просмотров
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Требуется редактирование книги, которая уже была редактирована, теперь последний прогон, так сказать, 113 000 знаков, оплата - 500 руб, по результату

контакты: [email protected], в теме письма указать - книга

13 лет назад
Ferax
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад