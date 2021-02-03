Литредакция сайта

$10
Редактирование и КорректураЗавершен1 заявка82 просмотра
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Необходимо вычитать укр. и русскую версии сайта на грамматические и стилистические ошибки.

3 года назад
fox-agency
Екатерина 
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
месяц назад
Выбранный исполнитель
merkysha
Марина 
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
год назад
3 года назад
$1
1 день
Благодарю за работу, все как всегда отлично.
Работаем уже не впервые. Всегда все четко. Рада сотрудничеству!