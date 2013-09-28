Наборщики текста.

$250
Редактирование и КорректураЗакрыт1 заявка141 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

В издательский дом RewriteBookCompany требуются наборщики текстов учебного характера (в основном).

Требования к фрилансерам: иметь представление об офисных программах (Microsoft Word), быть ответственным (-ой) человеком, и возможность отвечать на все сообщения вовремя, иметь постоянный доступ в интернет.

10 лет назад
RewriteBookComp
Светлана 
42 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад