Распознать 4 страницы

Редактирование и КорректураЗакрыт10 заявок264 просмотра
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Необходимо распознать 4 страницы текста и привести в порядок текст

12 рублей (3р за страницу)

10 лет назад
vladymir777
Володимир 
39 летГермания
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
166 отзывов(-4)