Несколько часов аудио записей перевести в текст. Срочность до 1 октября
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо распознать 4 страницы текста и привести в порядок текст
12 рублей (3р за страницу)
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