Распознать 4 страницы

Нужно расшифровать аудио запись сегодня до вечера. ==================================== Для тех у кого есть опыт быстрой и качественной расшифровки. ==================================== Качество записи хорошее. Язык русский. Скорость речи быстрая. Нужно сдать в ворд файле с заголовками и списками как в аудио. Условия 6 ...