Расшифровать аудио около 1 часа. Сдать сегодня

Нужно расшифровать аудио запись сегодня до вечера.

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Для тех у кого есть опыт быстрой и качественной расшифровки.

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Качество записи хорошее. Язык русский. Скорость речи быстрая.

Нужно сдать в ворд файле с заголовками и списками как в аудио.

Условия 6 руб. минута. Оплата вмр, после работы.

Пишите срок выполнения. И пару слов о вашем опыте расшифровки, в дальнейшем возможно сотрудничество (30–60 мин. в день) поэтому напишите цену за минуту расшифровки в заявке на будущее.