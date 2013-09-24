Качественная расшифровка большого количества аудио

Редактирование и КорректураЗакрыт22 заявки353 просмотра
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Уважаемые фрилансеры!

Возникла потребность в качественной расшифровке большого количества вебинаров тематики оздоровления, медицины, физиологии.

Общая длительность неизвестна, наверное, часов 40-50

Хотелось бы успеть все сделать за неделю (до 1 октября).

Пишите, пожалуйста, сколько аудиоматериала Вы готовы КАЧЕСТВЕННО обработать за неделю, и по какой цене?

Цель работы – дальнейшее использование материалов для написания книги.

Предпочтительна работа по договору или СБР.

10 лет назад
alexejulyanin
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
elmara_10
Эмма 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
$41
3 дня
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