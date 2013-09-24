Качественная расшифровка большого количества аудио

Требуется ответственный менеджер по закупке статей для сайтов на биржах, по необходимости корректировке текстов. Часто нужно будет размещать эти статьи на сайтах. Сайты на CMS WordPress, там все просто. Обязанности: • Закупка статей на биржах статей, в основном ...