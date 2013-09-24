Требуется ответственный менеджер по закупке статей для сайтов на биржах, по необходимости корректировке текстов. Часто нужно будет размещать эти статьи на сайтах. Сайты на CMS WordPress, там все просто. Обязанности: • Закупка статей на биржах статей, в основном ...
Качественная расшифровка большого количества аудио
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Уважаемые фрилансеры!
Возникла потребность в качественной расшифровке большого количества вебинаров тематики оздоровления, медицины, физиологии.
Общая длительность неизвестна, наверное, часов 40-50
Хотелось бы успеть все сделать за неделю (до 1 октября).
Пишите, пожалуйста, сколько аудиоматериала Вы готовы КАЧЕСТВЕННО обработать за неделю, и по какой цене?
Цель работы – дальнейшее использование материалов для написания книги.
Предпочтительна работа по договору или СБР.
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