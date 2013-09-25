Контент-менеджер на постоянной основе

Требуется ответственный менеджер по закупке статей для сайтов на биржах, по необходимости корректировке текстов. Часто нужно будет размещать эти статьи на сайтах. Сайты на CMS WordPress, там все просто.

Обязанности:

• Закупка статей на биржах статей, в основном это textsale.ru и etxt.ru (бюджет предоставляю).

• Проверка текстов на уникальность, читабельность, проверка на ошибки. Отправка на доработку либо самостоятельная коррекция текста при небольших ошибках.

• Подбор картинок к статьям, в основном 1 картинка на статью.

• Публикация статей на сайты под управлением CMS WordPress.

Требования:

• Ответственность и пунктуальность

• Исполнитель не должен постоянно пропадать, а часто быть онлайн

• Грамотный русский язык

Работа не сложная, выполнял ее сам, но сейчас на нее не хватает времени. Обо всех нюансах расскажу, некоторым вещам научу, дам рекомендации. Работать можете когда хотите, главное чтобы выполнялись задания в определенные сроки.

Работа не на один месяц. Если все будет ок, будем долго сотрудничать.

Оплата устанавливается за месяц. Выплачивать буду 2 раза в месяц, Webmoney.

В заявках пишите сколько времени готовы тратить в день, сколько дней в неделю, вашу цену. Также напишите немного о себе, чем занимались, чем сейчас занимаетесь, возможно опыт есть какой-то.