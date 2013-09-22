Расшифровка аудио в текст

Редактирование и КорректураЗакрыт20 заявок367 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Несколько часов аудио записей перевести в текст. Срочность до 1 октября

10 лет назад
kak-mechtat
57 летФранция
10 лет в сервисе
Была
3 года назад