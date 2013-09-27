Корректор+ копирайтер

Необходимо распознать 4 страницы текста и привести в порядок текст 12 рублей (3р за страницу)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Внимание! Работа для грамотных и ответственных! Могут быть новички.
Суть работы: заходим в систему. Берем текст, сгенерированный машиной. Переделываем его. Готовый текст вставляем в нужную графу и нажимаем «сохранить».
В чем состоит переделка:
I) Если в исходнике уже есть 350 знаков б/п, то необходимо:
1. Сделать легкий рерайт (уникальность от 60%) + вставить несколько вступительных слов или предложение (к слову, обратите внимание, любителям путешествовать будет интересно и т.д.).
2. «Расчесать» текст, чтобы он был написан действительно по-русски.
3. Исключить наличие грамматических, стилистических, синтаксических и пунктуационных ошибок.
II) Если в исходнике не хватает текста до 350 знаков без пробелов или в наличии только одно предложение:
1. Заходим на сайт по ссылке.
2. Смотрим, о чем идет речь на сайте.
3. Дописываем текст к имеющемуся фрагменту.
4. Отправляем на модерацию.
В обоих случаях в каждом тексте есть запрос + ссылка. Их не трогать, ничего не менять. Они должны быть в тексте.
На выполнение 1 задания уходит несколько минут, если «набить» руку. Если совмещать с другой работой, в день без труда можно делать 30-50 текстов.
Нужны грамотные и ответственные люди. Никакого креатива не требуется. Работу могут выполнить даже новички. Все задания строго проверяются, т.е. если беремся что-то делать, то делаем на совесть. В процессе развития ресурса возможно повышение оплаты. Тем, кто себя хорошо зарекомендует, будет предложена более квалифицированная и высокооплачиваемая работа.
Предлагаем ваши цены за 1 текст (около 350 знаков без пробелов) - 1 категории, 2 категории. Предпочтение - меньшей цене.
Пример текстов. Переделайте их в качестве теста (согласно вышеуказанным требованиям):
1 категория:
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2 категория:
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