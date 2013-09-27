Корректор+ копирайтер

Внимание! Работа для грамотных и ответственных! Могут быть новички.

Суть работы: заходим в систему. Берем текст, сгенерированный машиной. Переделываем его. Готовый текст вставляем в нужную графу и нажимаем «сохранить».

В чем состоит переделка:

I) Если в исходнике уже есть 350 знаков б/п, то необходимо:

1. Сделать легкий рерайт (уникальность от 60%) + вставить несколько вступительных слов или предложение (к слову, обратите внимание, любителям путешествовать будет интересно и т.д.).

2. «Расчесать» текст, чтобы он был написан действительно по-русски.

3. Исключить наличие грамматических, стилистических, синтаксических и пунктуационных ошибок.

II) Если в исходнике не хватает текста до 350 знаков без пробелов или в наличии только одно предложение:

1. Заходим на сайт по ссылке.

2. Смотрим, о чем идет речь на сайте.

3. Дописываем текст к имеющемуся фрагменту.

4. Отправляем на модерацию.

В обоих случаях в каждом тексте есть запрос + ссылка. Их не трогать, ничего не менять. Они должны быть в тексте.

На выполнение 1 задания уходит несколько минут, если «набить» руку. Если совмещать с другой работой, в день без труда можно делать 30-50 текстов.

Нужны грамотные и ответственные люди. Никакого креатива не требуется. Работу могут выполнить даже новички. Все задания строго проверяются, т.е. если беремся что-то делать, то делаем на совесть. В процессе развития ресурса возможно повышение оплаты. Тем, кто себя хорошо зарекомендует, будет предложена более квалифицированная и высокооплачиваемая работа.

Предлагаем ваши цены за 1 текст (около 350 знаков без пробелов) - 1 категории, 2 категории. Предпочтение - меньшей цене.

Пример текстов. Переделайте их в качестве теста (согласно вышеуказанным требованиям):

1 категория:

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2 категория:

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