Есть таблица с разными данными о товарах интернет магазина. Есть старые названия товаров, зачастую составленных некорректно. Нужно на основе имеющихся данных написать нормальные, человекочитаемые названия.
Нужен идеальный продажный текст
Здравствуйте, нужно оригинально преподнести товар, мороженицу, чтобы покупатель захотел приобрести этот аппарат, текст не большой. Хочу узнать цену за текст
Заявки фрилансеров
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