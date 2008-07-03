Нужно переделать текст

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен16 заявок492 просмотра

5-6 страниц текста, нужно переделать его так, что б любой только прочитал первых 3 строчки, не смог остановиться и прочитал все до конца и купил услуги описанные там. Тоесть психологически обработать...

Пишем цены.

17 лет назад
alexpaul1934
Александр 
41 год
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Amely26
Елена 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
10 лет назад
17 лет назад
$150
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Очень ответственный работодатель. Четкое задание, мгновенная оплата, в общем, мечта любого фрилансера. Спасибо за приятную работу.

Заявки фрилансеров

Amely26
Елена 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
10 лет назад
17 лет назад