Рерайт текстов

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен36 заявок761 просмотр

Необходим рерайтинг текстов. Есть как технические темы, так и общие. не дороже 1 у.е. за тыс.

17 лет назад
pitono
Артур 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

OllyW
Ольга 
43 года
18 лет в сервисе
Была
10 лет назад
17 лет назад
$10
7 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Очень приятно работать с этим Заказчиком. Всем, кто будет с ним работать, гарантированы: приятное общение, чёткое задание и своевременная оплата. Спасибо за интересную работу!

Заявки фрилансеров

OllyW
Ольга 
43 года
18 лет в сервисе
Была
10 лет назад
17 лет назад