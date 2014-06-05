Работа такого плана: есть сайт на flash, соответственно, текст с него не скопируешь. Надо, чтобы Вы перепечатали текст с определенных разделов. Без ошибок! Срок исполнения: сегодня до 1.00 по мск. Цена: до 10$ Предложения ...
Рерайт текстов
Необходим рерайтинг текстов. Есть как технические темы, так и общие. не дороже 1 у.е. за тыс.
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $80
Нужно сделать сео-рерайт текста. Тематика - обслуживание и торговля компьютерами (и т.д.). Будут предоставленны разделы и ссылки по тематике. Нужно - подобрать тексты и сделать рерайт. Схему текста тоже дам. Цена - до 80 ...Редактирование и Корректура17 заявокЗакрыт17 лет назад
Спец. статья. тематика туризм, требуется сделать срочно в течении часа-двух, сегодня.Жду срочных предложений, желательно что бы работа выполнялась человеком бывавшем в Саратове. ТЗ прилагаюРедактирование и Корректура1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $50
Требуется отредактировать и дополнить статью по Lotus 7. Глубокие знания предметной области не требуются. Нужен талант и творческий подход. Информацию можно брать из открытых источников. Срок ...Редактирование и Корректура8 заявокЗакрыт17 лет назад
Здравствуйте! Нужен рерайт 4 статей по 1000 знаков. Срок: до завтрашнего утра - 10 -00 по Москве. Оплата: 1$ за тысячу знаков. Подробности и предложения в icq:418-796-275Редактирование и Корректура3 заявкиЗакрыт17 лет назад
Доброго всем времени суток! Нужен небольшой рерайт по спортивной тематике. Оплата 1$ за 1000 зн.нужно сегодня к 23.00 лучше даже к 22.00. Моя аська 465231300 пишите, я на связи. ТЗ прилагаю, сделать можете не ...Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $15
Приветствую. Нужен рерайтер с фантазией для переписывания 1 статьи. Одну статью нужно переписать 10 раз. Объем статьи ~400 слов. Оплата 1.5 wmz за вариант. Статья не сложная, ознакомительная, без специальных терминов и понятий. Тематика ...Редактирование и Корректура5 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется отредактировать текст и после, в этом же стиле дописать около 25-35% от имеющегося текста. Пример текста прилагается - Он состоит из одного описания и одной статьи на двух языках. Оба текста не кондиционные ...Редактирование и Корректура2 заявкиЗакрыт17 лет назад
Суть: нами была куплена база выставок у англ. оператора. На автомате были переведены города, страны, а также краткие описания выставки. Местами перевод очень корявый. Поэтому требуется доведения этих фраз до нормального русского языка. ...Редактирование и Корректура23 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $100
Требуется наполнение каталога недвижимости сайта с CMS. Задача сводится к следующему: - взять контент с одного ресурса, из БД, вручную сохраняя по своей системе (как удобнее, важен результат - ...Редактирование и Корректура3 исполнителяЗавершен17 лет назад