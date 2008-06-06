Сео-рерайт. Тематика - ИТ.

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт17 заявок419 просмотров

Нужно сделать сео-рерайт текста. Тематика - обслуживание и торговля компьютерами (и т.д.). Будут предоставленны разделы и ссылки по тематике. Нужно - подобрать тексты и сделать рерайт. Схему текста тоже дам. Цена - до 80 у.е. (Всего до 15 разделов). Жду предложений. Спасибо.

17 лет назад
svyatko
37 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
99 отзывов(-4)

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