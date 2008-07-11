Тексты для сайта рекламного агентства

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен21 заявка518 просмотров

Здравствуйте. Необходим рерайт текстов для РА. Вопросы в аську 177626682

17 лет назад
urd
49 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

Cicuta
Елена 
50 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
17 лет назад
$250
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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Заявки фрилансеров

Cicuta
Елена 
50 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
17 лет назад