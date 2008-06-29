Рерайт на юридическую тематику

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен4 заявки331 просмотр

СРОЧНО требуется рерайт статьи

http://yursovet.ru/publ/8-1-0-18

до 29.06.08 время 12.00

уникальность проверяется

17 лет назад
Lava24
Ирина 
42 года
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Anjel
38 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
1 отзыв
17 лет назад
Рекомендую!все по срокам сделано и очень качественно!
Отличный заказчик. Чётко ставит условия задачи, быстрая проверка и своевременная оплата. Приятно работать на таких людей. Рекомендую:)

Заявки фрилансеров

Anjel
38 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
1 отзыв
17 лет назад