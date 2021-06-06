Описание товара

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт1 заявка138 просмотров

Здравствуйте, нужно оригинально преподнести товар, мороженицу, чтобы покупатель захотел приобрести этот аппарат, текст не большой. Хочу узнать цену за текст

4 года назад
marielle33
24 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад

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Лидия
 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
2 дня назад
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4 года назад