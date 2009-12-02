Переименовать названия у видео

$50
Редактирование и КорректураЗакрыт19 заявок551 просмотр
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Есть сайт с видео онлайн.

Требуется переименовать название страницы с видео на русский язык.

Вообщем просто написать кто изображен на фото ( есть фото к видео файлу) и что делает.

более 7000 видео страниц.

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14 лет назад
Ficd
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
37 отзывов(-2)
Выбранный исполнитель
Defoe707
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$150
3 дня