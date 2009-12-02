Переименовать названия у видео

Необходимо отредактировать текст интервью так что бы можно бо сразу послать в печать
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт с видео онлайн.
Требуется переименовать название страницы с видео на русский язык.
Вообщем просто написать кто изображен на фото ( есть фото к видео файлу) и что делает.
более 7000 видео страниц.
предлагайте цены
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