Редактирование текста на форумах.

На форумах (CMS PHP bb) уже созданы темы и есть сообщения в темах. В сообщениях вместо слов стоят цифры. Необходимо редактировать, эти цифры затирать и писать текст по теме.

Алгоритм работы такой:

Получаете права модератора и свой раздел (в разделе 25 тем). Заходите в тему. В каждой теме по 2 сообщения. Смотрите заголовок темы и в соответствии с заголовком Редактируете первое сообщение: задаете вопрос, сообщаете новость и так далее, главное чтобы в тему было.

Затем редактируете второе сообщение в теме: ответ на вопрос, высказывание мнения на первое сообщение и так далее, главное чтобы по теме было.

И в первом и во втором сообщениях должны 1 раз обязательно упоминаться ключевые слова из заголовка темы. Общее количество символов должно быть не менее 250 на 1 тему.

За 25 отредактированных тем 200 рублей. Вся работа суммируется и оплачивается через Webmoney по субботам.

Тематика на форумах коммерческая (финансы, ремонт, товары и услуги).

Можно использовать альтернативу, кто плохо ориентируется на форуме или для тех кто не хочет редактировать на самом форуме.

Алгоритм такой.

Я предоставляю список ключевых слов (темы). Вы готовите под них тесты. Смотрите первую тему и в отдельном файле пишите два поста под эту тему. Затем для другой темы два поста и так далее. На 25 тем у вас будет 50 постов. Оплата такая же как и при редактировании, но работа облегчается для тех у кого платный трафик за Интернет (можно и без Интернета готовить текст) и скорость выполнения возрастет.

Пишите в приват:

1. Какая тематика вам близка.

2. Как будите работать - редактировать на самом форуме или готовить тексты локально.