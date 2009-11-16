Нужен человек с отличным знанием American English для корректировки ИТ текста (описание приложения в стиле user guide). Текст не сложный. Объем - 9 стр MS Word. Откорректировать надо в течении сегодняшнего дня.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Редактирование текста на форумах.
На форумах (CMS PHP bb) уже созданы темы и есть сообщения в темах. В сообщениях вместо слов стоят цифры. Необходимо редактировать, эти цифры затирать и писать текст по теме.
Алгоритм работы такой:
Получаете права модератора и свой раздел (в разделе 25 тем). Заходите в тему. В каждой теме по 2 сообщения. Смотрите заголовок темы и в соответствии с заголовком Редактируете первое сообщение: задаете вопрос, сообщаете новость и так далее, главное чтобы в тему было.
Затем редактируете второе сообщение в теме: ответ на вопрос, высказывание мнения на первое сообщение и так далее, главное чтобы по теме было.
И в первом и во втором сообщениях должны 1 раз обязательно упоминаться ключевые слова из заголовка темы. Общее количество символов должно быть не менее 250 на 1 тему.
За 25 отредактированных тем 200 рублей. Вся работа суммируется и оплачивается через Webmoney по субботам.
Тематика на форумах коммерческая (финансы, ремонт, товары и услуги).
Можно использовать альтернативу, кто плохо ориентируется на форуме или для тех кто не хочет редактировать на самом форуме.
Алгоритм такой.
Я предоставляю список ключевых слов (темы). Вы готовите под них тесты. Смотрите первую тему и в отдельном файле пишите два поста под эту тему. Затем для другой темы два поста и так далее. На 25 тем у вас будет 50 постов. Оплата такая же как и при редактировании, но работа облегчается для тех у кого платный трафик за Интернет (можно и без Интернета готовить текст) и скорость выполнения возрастет.
Пишите в приват:
1. Какая тематика вам близка.
2. Как будите работать - редактировать на самом форуме или готовить тексты локально.
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