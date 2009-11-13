Перевести текст в полноценный Word документ

Редактирование и КорректураЗакрыт16 заявок1099 просмотров
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Объём 1000 страниц.

все формулы и математические символы набрать расширением к wordу называется MathType.

вот ссылка на пример http://files.mail.ru/DOY3ST

пишите Вашу цену за 1 страницу

14 лет назад
catsik
Иван 
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва