Edit text (American English)

$25
Редактирование и КорректураЗавершен5 заявок445 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен человек с отличным знанием American English для корректировки ИТ текста (описание приложения в стиле user guide). Текст не сложный. Объем - 9 стр MS Word. Откорректировать надо в течении сегодняшнего дня.

14 лет назад
an4121
Анна 
45 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
l0velybird
Лебедь 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
1 отзыв
14 лет назад
$25
1 день
Отлично выполненная работа!
Отличный работодатель! Оплата вовремя. Работать и общаться очень приятно, рекомендую!