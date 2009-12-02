Edit text (American English)

Нужно и перенести цифры и прочие данные, создав таблицу в ворде. В итоге нужен файл в формате .doc. Предлагайте, пожалуйста цены и срок выполнения. Всего таких 8-9 страниц. О том какая информация - в приложении. ПОЖАЛУЙСТА пишите ...