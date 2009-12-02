Edit text (American English)

Объём 1000 страниц. все формулы и математические символы набрать расширением к wordу называется MathType. вот ссылка на пример http://files.mail.ru/DOY3ST пишите Вашу цену за 1 страницу
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Нужен человек с отличным знанием American English для корректировки ИТ текста (описание приложения в стиле user guide). Текст не сложный. Объем - 9 стр MS Word. Откорректировать надо в течении сегодняшнего дня.
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