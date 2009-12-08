Расшифровать и обработать интервью

Редактирование и КорректураЗавершен34 заявки550 просмотров
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ОТ меня - звуковые файлы интервью (примерно 1 час в совокупности), от вас - готовый обработанный текст.

14 лет назад
efriend1984
Иван 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
alvarez
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$20
1 день
Работа была выполнена качественно и в срок.
Отличный заказчик - пунктуальный и щедрый! Обговорили конкретную цену за конкретный заказ. Но объем оказался несколько больше, и Иван увеличил оплату, учитывая мою переработку. Приятно!