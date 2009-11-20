Регистрация сайтов в каталогах-дерикториях

Требуется ручная регистрация компаний в бизнес и вертикальный директориях. Англоязычных.

Одна компания регистрируется - 5-10 директориях. Количество директорий зависит от направления бизнеса и географического месторасположения компании.

Список директорий на каждую компанию предоставляется. Оплата сдельная. За каждую директорию.

Никакие тексты самостоятельно писать не надо, используются готовые. Знание английского языка НЕОБХОДИМО!

Каждый раз, на каждую новую компанию создается новый аккаунт в каждой директории (это нужно делать исполнителю). Мы предоставляем адрес для регистрации- *@имясайта.co.uk

Адреса всегда (на каждую компанию - обязательно) используемых директорий:

freeindex.co.uk

touchlocal.com

ufindus.com

uk.blagger.com

bttradespace.com

Прежде чем оставлять предложение, пожалуйста, посмотрите директории. Очень желательно при этом, попробовать, как там все работает и обозначить цену за регистрацию в этих 5ти директорий за одну компанию.

Ожидаемый формат ответа - каждый комплект регистрации (одна компания в 5 перечисленных выше директориях) стоит ? долларов.

Подработка - постоянная.