Редактирование текста на форумах. На форумах (CMS PHP bb) уже созданы темы и есть сообщения в темах. В сообщениях вместо слов стоят цифры. Необходимо редактировать, эти цифры затирать и писать текст по теме. Алгоритм работы такой: Получаете права ...
Работа с PDF файлом - простая, но нудная.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно несколько новичков. Уметь ничего не требуется, только иметь программу для откртия файла PDF. И уметь копировать и вставлять. И конечно же читать :)
Исполнители получают файл PDF из которого надо копировать Фамилию, адрес и код в Excel файл, в таблицу.
Таблица будет содержать 4 ячейки, поэтому фамилия/адрес/город и штат/код - копирается в 4 захода. Это занимает 20-30 секунд, учитывая тот факт, что не всё подряд копировать, а лишь то, что соответсвует определённым требованиям.
За минуту 2-3 адреса, за час 100-150.
Оплата почасовая, то есть за 100 адресов получаем 3 у.е. На постинге это пол дня клепать :)
Всего адресов 600-650. Мне нужны два суровых новичка, желающие поработать 2-3 часа и заработать немного у.е.
Оплата по ВМЗ по факту проверки :) Писать только в проект, можно аськи оставить - постучу из аси :)
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