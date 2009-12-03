Работа с PDF файлом - простая, но нудная.

Нужно несколько новичков. Уметь ничего не требуется, только иметь программу для откртия файла PDF. И уметь копировать и вставлять. И конечно же читать :)

Исполнители получают файл PDF из которого надо копировать Фамилию, адрес и код в Excel файл, в таблицу.

Таблица будет содержать 4 ячейки, поэтому фамилия/адрес/город и штат/код - копирается в 4 захода. Это занимает 20-30 секунд, учитывая тот факт, что не всё подряд копировать, а лишь то, что соответсвует определённым требованиям.

За минуту 2-3 адреса, за час 100-150.

Оплата почасовая, то есть за 100 адресов получаем 3 у.е. На постинге это пол дня клепать :)

Всего адресов 600-650. Мне нужны два суровых новичка, желающие поработать 2-3 часа и заработать немного у.е.

Оплата по ВМЗ по факту проверки :) Писать только в проект, можно аськи оставить - постучу из аси :)