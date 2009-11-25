Нужна корректировка.

$120
Редактирование и КорректураЗакрыт95 заявок1228 просмотров
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Необходима корректировка текста.

Текст читаемый, но встречаются ошибки. Их максимум около 10-15 на 1000 симв.

Объем работы - около 1 000 000 симв.

Оплата за этот объем - 120$.

Сроки - достаточные.

Выберу несколько исполнителей.

14 лет назад
devone
Ди 
52 годаЛитва
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
22 отзыва(-1)