Редактировать интервью

Редактирование и КорректураЗавершен18 заявок405 просмотров
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Необходимо отредактировать текст интервью так что бы можно бо сразу послать в печать

14 лет назад
inkelf
Настя 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
1 отзыв(-1)
Выбранный исполнитель
Henoveva
Ирина 
48 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад
$18
1 день
Ирина очень качественно и быстро выполнила работу!Обязательно обращусь еще!Рекомендую всем, хороший работник и приятный в общении!
Неделю прождала оплаты, которая так и не поступила, хотя Настя сказала, что деньги отправила... Удивлена...