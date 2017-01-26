Перенести данные из DOCX в XLSX и скорректировать

Имеется список людей в таблице в документе MS Word, около 1050 записей. Необходимо перенести таблицу в MS Excel и произвести некоторые корректировки.

1. На одну строку в Excel должны быть данные ровно одного человека, переносы на соседние ряды не допускаются

2. Столбец "Воинское звание" необходимо расшифровать (вместо "с-т" писать "сержант" и т.д.)

3. ФИО разложить по трём разным столбцам (см. пример)

4. Год рождения должен быть числом (без "г.")

5. Партийность - "КПСС", "б/п" или пустая ячейка

6. Адрес последнего места жительства - разложить по разным столбцам (см. пример) если не указан населённый пункт, вписать "г. Сим". Другие варианты места жительства - п. Караганка, п. Колослейка, ст. Симская (не путать с ул. Симская города Сим). Иных вариантов вроде быть не должно, если найдёте - дайте знать.

7. Все ряды должны быть пронумерованы по порядку (в исходном docx нумерация кончается где-то на 340, в Excel нужно её продолжить до конца).

Если делать всё это вручную, уйдёт много времени, поэтому я ищу человека, который владеет некоторыми основами макросов и VBA, либо знает как всё это автоматизировать иным способом.

Если вы такой человек - пишите срок и вашу цену.

Все файлы (исходник и шаблон Excel для заполнения с примером) в аттаче.