Перенести данные из DOCX в XLSX и скорректировать

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  2. Редактирование и Корректура
Завершен8 заявок290 просмотров

Имеется список людей в таблице в документе MS Word, около 1050 записей. Необходимо перенести таблицу в MS Excel и произвести некоторые корректировки.

1. На одну строку в Excel должны быть данные ровно одного человека, переносы на соседние ряды не допускаются

2. Столбец "Воинское звание" необходимо расшифровать (вместо "с-т" писать "сержант" и т.д.)

3. ФИО разложить по трём разным столбцам (см. пример)

4. Год рождения должен быть числом (без "г.")

5. Партийность - "КПСС", "б/п" или пустая ячейка

6. Адрес последнего места жительства - разложить по разным столбцам (см. пример) если не указан населённый пункт, вписать "г. Сим". Другие варианты места жительства - п. Караганка, п. Колослейка, ст. Симская (не путать с ул. Симская города Сим). Иных вариантов вроде быть не должно, если найдёте - дайте знать.

7. Все ряды должны быть пронумерованы по порядку (в исходном docx нумерация кончается где-то на 340, в Excel нужно её продолжить до конца).

Если делать всё это вручную, уйдёт много времени, поэтому я ищу человека, который владеет некоторыми основами макросов и VBA, либо знает как всё это автоматизировать иным способом.

Если вы такой человек - пишите срок и вашу цену.

Все файлы (исходник и шаблон Excel для заполнения с примером) в аттаче.

VBA
8 лет назад
Epsiloncool
Алексей 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

123899
41 год
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
$7
1 день
Работа выполнена точно в срок, все необходимые корректировки выполнены, качеством очень доволен! Рекомендую Екатерину как ответственного и пунктуального исполнителя.
Алексей четко и емко формулирует поставленную задачу, всегда находится на связи и уточняет по всем возникшим в ходе работы вопросам и быстро проверяет результат. После завершения, сразу оплачивает сделанную работу. Всем рекомендую сотрудничать с Алексеем и лично надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

123899
41 год
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад