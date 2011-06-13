Перенести порядка 1500 позиций между CMS

Имеется сайт http://www.lisheniu.net/index.php?name=FAQ. Сайт переносится на другую CMS. Нужно перенести порядка 1000 вопросов и 500 вопросов/ответов из FAQ Slaed CMS на FAQ UMI.CMS.

Перенос методом копипаста. При переносе желательно исправлять бросающиеся в глаза орфографические ошибки и опечатки, а также необходимо определить заголовок каждого вопроса и внести этот заголовок в 5 граф страницы (1 раз напечатать, остальные копипаст). Также нужно определить тематику вопроса (из 11 возможных) и копировать его именно в относящийся к нему подраздел FAQ.

Срок 2-3 дня.